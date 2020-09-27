Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Şırnak kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında, Şırnak kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Terör örgütlerine yönelik mücadele yurt içi ve sınır dışında hız kesmeden sürüyor.
Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında, Şırnak kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü aktarıldı.
Etiketler: son dakika Yıldırım-1 Operasyonu şırnakSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 11:06
Son Haberler
- 11:15
- 11:06
- 10:52
- 10:44
- 10:30
Sıradaki Haber
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz