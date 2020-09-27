Yeni Navtex'in Fethiye ile Marmaris'teki Aksaz Deniz Üssü arasını kapsadığı belirtildi.

29 Eylül Salı günü saat 05.00'te başlayacak olan yeni Navtex'in süresi, aynı gün saat 14.00'te sona erecek. Bu zaman diliminde Türk Deniz Kuvvetleri unsurları bölgede atış eğitimi yapacak.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan yeni Navtex'in, Rodos ile Meis arasındaki bir alanı kapsadığı yönündeki iddialar ise yetkililer tarafından yalanlandı.

Yeni Navtex'in kendi karasularımız içinde kalan bölgede ilan edildiği özellikle vurgulandı. Bölgede seyir halinde olacak deniz unsurlarının Navtex ilanına uygun hareket etmesi istendi.