Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Akar görüşmede, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız" dedi.
Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını kınayan Bakan Akar, Türkiye'nin her zaman Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.
Şehit Azerbaycanlı kardeşlerimize rahmet, yaralılara şifa dileyen ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar'ın görüşmede, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız" ifadesini kullandığı belirtildi.
Etiketler: son dakika hulusi akar zakir hasanov AzerbaycanSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 13:57
Son Haberler
- 14:24
- 14:19
- 14:09
- 14:16
- 14:18
Sıradaki Haber
TBMM, yeni yasama yılına 1 Ekim'de başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz