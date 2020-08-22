Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 93 bin 7 test yapıldı. Bu kapsamda 1309 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 801 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 6 milyon 247 bin 164, toplam vaka sayısı 257 bin 32, toplam vefat sayısı 6 bin 102, toplam ağır hasta sayısı 762 , hastalarda zatüre oranı %7,4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 236 bin 370 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak.” dedi.