22 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Ağustos koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1309 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 22 Ağustos koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 93 bin 7 test yapıldı. Bu kapsamda 1309 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 801 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 6 milyon 247 bin 164, toplam vaka sayısı 257 bin 32, toplam vefat sayısı 6 bin 102, toplam ağır hasta sayısı 762 , hastalarda zatüre oranı %7,4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 236 bin 370 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak.” dedi.
Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/hFQinfNV3f— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 22, 2020