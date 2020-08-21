Koronavirüsle mücadelede bugüne kadar attığı adımlarla pandemi etkilerini en düşük etkiyle geçirmeyi hedefleyen Türkiye, son dönemlerdeki vaka sayısı artışı nedeniyle yeni önlemler almaya devam ediyor.

Bölge bazlı vaka sayısına göre il genelinde farklı kararların alındığı bu dönemde, kimi şehirlerde bazı yaş aralığındaki vatandaşların sokağa çıkmasına yeniden kısıtlama gelirken, kimi şehirlerde toplu etkinliklerle ilgili yasaklar getirildi.

[Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan. Foto: AA]

Maske, siperlik ve eldiven zorunluydu

Hizmet sektöründe olmaları nedeniyle gün içinde çok sayıda kişiyle temas halinde olan market kasiyerleri ve taksiler için de yeni bir sürecin başlaması gündeme gelebilir.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necmi İlhan, böyle bir uygulamanın başlaması halinde ne tür yansımaları olacağını değerlendirdi.

Kasiyerler ve taksi şoförleri için maske, siperlik ve eldiven kullanımının daha önceden zorunlu kılındığını söyleyen Prof. Dr. İlhan, normal şartlarda AVM gibi yerlerde sert plastik kabin önerisinde bulunduklarını hatırlattı.

Yalancı koruma hissine dikkat

Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulunun kent genelindeki taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararı aldığını hatırlatan Prof. Dr. Necmi İlhan, şöyle devam etti:

“Bu karar ülke geneline yayılabilir mi? Evet gerekli kurumlar karar alırsa gayet mümkün. Kasiyerler için de taksi şoförleri için de önemli bir koruma sağlayacak bir uygulama. Ancak burada dikkat etmemiz gereken konu bu tür adımların vatandaşları ‘yalancı koruma hissi’ne itmemesi.

Zaten kasiyerde kabin var deyip maskemizi çıkarırsak, şoförle aramda fiberglas bir koruma var düşüncesi ile takside kendimize dikkat etmezsek bunun sonuçları olur. Sonuçta marketlerde de taksi, dolmuş, otobüs gibi araçlarda da bir hava akımı var ve bu akım virüsü taşıyabilir.”

Bu adımın çok öncelikli olmadığı görüşünü savunan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necmi İlhan, “Maske, eldiven, siperlik, sosyal mesafe gibi çok kolay adımları uygulamak daha önemli. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntüleri hepimiz görüyoruz. Halkımızın virüsle mücadelede daha etkin bir şekilde kurallara uyması ve tedbiri asla elden bırakmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda var” şeklinde konuştu.

[Kamusal yerlerde maske zorunluluğu kolluk güçleri tarafından da sıkı şekilde denetleniyor. Foto: AA]

42 ilde kısıtlama yeniden başladı

Öte yandan Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi kapsamında kimi şehirlerde daha önce kaldırılan bazı kısıtlamalar yeniden uygulamaya konuldu.

COVID-19 vakaları artış gösterince valiliklerin bünyesindeki İl Hıfzıssıhha Kurulları, risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşları korumak için peş peşe kısıtlama kararları aldı. Türkiye genelinde bugün itibarıyla 42 ilde 65 yaş üstü vatandaşlara çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor.

Söz konusu kararlar kapsamında kimi kentlerde sokağa çıkış saatlerinde yeni düzenlemeler yapılırken, bazı şehirlerde de 65 yaş üzerinde olan ya da kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin sünnet düğünü, nişan, kına, düğün, taziye, cenaze namazı, pazar yerleri gibi insanların topluca bulundukları faaliyet ve sosyal aktivitelere katılmaları yasaklanmıştı.