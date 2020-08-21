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Bakan Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşıyla görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile İspanyol mevkidaşı Laya'nın görüşmesinde, bölgesel konular ele alındı.
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