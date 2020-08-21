Pençe-Kaplan Operasyonu Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

107 terörist etkisiz hale getirildi

Yine operasyonlar kapsamında tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemelerinin de imha edildiği vurgulandı.

Operasyon kapsamında bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 107 olarak açıklandı.

MSB'den yapılan paylaşımda SİHA ve F-16'ların katıldığı operasyonların görüntüleri de yer aldı.