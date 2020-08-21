Kariye Cami'nin, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararının gerekçesinde, camiyle ilgili daha önce alınan Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis kararının Danıştay tarafından kaldırılması gösterildi.

İstanbul'un fethinden sonra bir süre kilise olarak kullanılan Kariye Camii 1511 yılında camiye çevrilmiş, 1945 yılında ise müze ve müze deposu olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmişti.

Fatih Sultan Mehmet Vakfı eseri olan Kariye Camii'nin müzeye dönüştürülmesine yol açan bu kararı Danıştay geçen yıl iptal etmişti.

Caminin Diyanet'e devredilerek ibadete açılması kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.