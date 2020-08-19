Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

COVID-19 nedeniyle Türkiye'de günlük vaka sayılarında son günlerde artış yaşanırken Bilim Kurulu bir kez daha toplandı.

Saat 17.00'de başlayan toplantının sona ermesinin ardından Sağlık Bakanı Koca açıklamalarda bulundu.

19 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleşen basın toplantısında paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 87 bin 223 test yapıldı. Bu kapsamda 1303 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1002 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 5 milyon 969 bin 629, toplam vaka sayısı 253 bin 108, toplam vefat sayısı 6 bin 39, toplam ağır hasta sayısı 719 , hastalarda zatüre oranı %7,4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 233 bin 915 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımız, 1.300’ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın.” dedi.