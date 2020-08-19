Hatay'ın Antakya ilçesinde, rahatsızlanarak hastaneye giden 46 yaşındaki Nermin V., doktora ilaç yazdırdı.

Reçetesiyle birlikte ilacını almak için eczaneye giden Nermin V., ilacını alamadı.

Bunun üzerine araştırma yapan Nermin V., aynı ilaçların İstanbul'daki bir sağlık kuruluşunda da yazıldığı bilgisine ulaştı.

Nermin V.'nin şikayeti üzerine, Adana İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Sahte recete ile vurgun yaptılar

Adana ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde, ilaçların İstanbul'da bir tıp merkezinde yazıldığı tespit edildi.

Derinlemesine yapılan incelemeler sonucunda, Nermin V.'nin şikayeti gibi 143 sahte reçete düzenlendiği belirlendi.

Konuyla ilgili 2'si doktor 7 şüpheli hakkında dava açıldı.

53 vatandaşın mağdur olduğu dava önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.