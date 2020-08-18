Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 82 bin 318 test yapıldı. Bu kapsamda 1263 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 942 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 5 milyon 882 bin 406, toplam vaka sayısı 251 bin 805, toplam vefat sayısı 6 bin 16, toplam ağır hasta sayısı 703 , hastalarda zatüre oranı %7,5, toplam iyileşen hasta sayısı ise 232 bin 913 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz.” dedi.