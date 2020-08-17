Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 65 bin 956 test yapıldı. Bu kapsamda 1233 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 1002 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 5 milyon 800 bin 88, toplam vaka sayısı 250 bin 542, toplam vefat sayısı 5 bin 996, toplam ağır hasta sayısı 686 , hastalarda zatüre oranı %7,5, toplam iyileşen hasta sayısı ise 231 bin 971 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "11 Marttan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor.” dedi.