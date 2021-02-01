Sağlık Bakanlığı 1 Şubat koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 141 bin 703 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 7 bin 719. Bugünkü hasta sayısı 636 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 8 bin 16.

Son 24 saatte 124 hasta vefat etti, 8 bin 16 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 29 milyon 773 bin 125, toplam vaka sayısı 2 milyon 485 bin 182, toplam vefat sayısı 26 bin 117, toplam ağır hasta sayısı bin 615, hastalarda zatüre oranı %4.9, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 370 bin 431 oldu.