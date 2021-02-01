Türkiye’de 17 ilde 128 kişide mutasyonlu virüs görüldü. Sağlık Bakanı Koca, yeni durumla ilgili uyardı. Peki, mutasyon korunma yöntemlerinde değişiklik gerektirir mi? Sosyal mesafe daha mı uzatılmalı? Çift maske takılmalı mı? Bu soruları Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, TRT Haber canlı yayınında cevapladı.

Özlü, mutasyona uğrayan virüslerin sürekli var olduğunu ancak bunların içinde virüsün çoğalmasını kolaylaştıran mutantların seçildiğini anlattı.

"Onlar giderek toplumda yayılan virüs halini alıyor daha avantajlı duruma geldikleri için. Şimdi bu değişimi yaşıyoruz. İngiltere'de, Brezilya'da ve Güney Afrika'da 3 varyant ortaya çıktı, bunlarda çok mutasyon var aslında. Tek mutasyon da değil. Bu mutasyonlar virüse avantaj sağlamış görünüyor."

-Çift maske virüsten korur mu?

-Varyant virüse karşı ne yapılmalı?

-Salgında 3. dalga yaşanır mı?



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, merak edilen soruları @trthaber'de yanıtladı. pic.twitter.com/P2Z2KzUm9f — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 1, 2021

"İyi havalandırılmayan kapalı ortamlar hepimiz için daha büyük tehdit"

"mRNA aşıları için özellikle aşının oluşturacağı etkide bir zayıflama söz konusu olabilir" diyen Tevfik Özlü, yeni varyantların yeni tehdit oluşturduğunu ve bu tehdidin tedbirlerin önemini daha da artırdığını söyledi.

"Yeni dalganın daha büyük ve daha ölümcül bir dalganın habercisi olabilir. O açıdan korunma önlemleri daha önem kazandı. Maske, mesafe, sosyal izolasyon çok çok önemli hale geldi. Zaten önemliydi ama daha da önemli hale geldi. Çünkü bu daha kolay bulaşıyor, daha hızlı yayılıyor. Özellikle kapalı alanlarda, ortak kullanılan ve başkalarının bulunduğu yerlerde çok kalmamak lazım. Daha kısa zamanda bulaştığını biliyoruz. Muhtemelen artık havada asılı damlacık şeklindekilerinin solunmasıyla da bulaştığı yönündeki kanaat oldukça pekişmeye başladı. İyi havalandırılmayan kapalı ortamlar hepimiz için daha büyük tehdit."

"İkinci bir maske kullanmanız yarar sağlayabilir"

Çok dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Özlü, maskeyi sadece tek kişinin takmasının yeterli olmadığını söyledi.

"Hepimizin kullandığı cerrahi maskeler bizi yüzde 30 korur. Karşımızdaki kişiler de maske takmışsa o zaman bu yüzde 99 korur. Herkesin aynı şekilde duyarlı olması gerekiyor. Maske yüze oturmalı. Burun üstündeki telle ayarlama yapılmalı. Toplu taşımada örneğin ikinci bir maske kullanmanız yarar sağlayabilir. Her yerde her zaman buna gerek yok. Ama kalabalık, dar, çok sayıda kişinin bulunduğu ortamlarda bu şekilde yarar sağlayabilirsiniz."