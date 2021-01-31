Sağlık Bakanlığı 31 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 136 bin 418 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 6 bin 562. Bugünkü hasta sayısı 641 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 7 bin 6.

Son 24 saatte 128 hasta vefat etti, 7 bin 6 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 29 milyon 631 bin 422, toplam vaka sayısı 2 milyon 477 bin 463, toplam vefat sayısı 25 bin 993, toplam ağır hasta sayısı bin 634, hastalarda zatüre oranı %4.7, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 362 bin 415 oldu.