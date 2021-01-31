Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 20:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
31 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 31 Ocak 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 562 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 31 Ocak koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 31 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 136 bin 418 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 6 bin 562. Bugünkü hasta sayısı 641 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 7 bin 6.
Son 24 saatte 128 hasta vefat etti, 7 bin 6 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 29 milyon 631 bin 422, toplam vaka sayısı 2 milyon 477 bin 463, toplam vefat sayısı 25 bin 993, toplam ağır hasta sayısı bin 634, hastalarda zatüre oranı %4.7, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 362 bin 415 oldu.
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