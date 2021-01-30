Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 20:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
30 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 30 Ocak 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 871 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 30 Ocak koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 30 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 148 bin 785 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 6 bin 871. Bugünkü hasta sayısı 658 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 7 bin 100.
Son 24 saatte 129 hasta vefat etti, 7 bin 100 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 29 milyon 495 bin 4, toplam vaka sayısı 2 milyon 470 bin 901, toplam vefat sayısı 25 bin 865, toplam ağır hasta sayısı bin 692, hastalarda zatüre oranı %4.7, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 355 bin 409 oldu.
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