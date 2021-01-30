Sağlık Bakanlığı 30 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 148 bin 785 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 6 bin 871. Bugünkü hasta sayısı 658 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 7 bin 100.

Son 24 saatte 129 hasta vefat etti, 7 bin 100 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 29 milyon 495 bin 4, toplam vaka sayısı 2 milyon 470 bin 901, toplam vefat sayısı 25 bin 865, toplam ağır hasta sayısı bin 692, hastalarda zatüre oranı %4.7, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 355 bin 409 oldu.