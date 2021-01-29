Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından mutasyonlu virüsle ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, mutasyon tehdidine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısının 128'e yükseldiğini açıklayan Koca, "17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü" bilgisini verdi.

Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa’daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 29, 2021

Bakan Koca, virüsün mutasyona uğramış olmasının şimdilik aşı çalışmalarını etkilemediğini açıkadı, "Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir" dedi.

"Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulunun açıklamaları benim için önem arz ediyor. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum" demişti.