Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inşaatı tamamlanan 620 yataklı İstanbul Seyrantepe Hastanesi'ndeki son hazırlıkları gözden geçirdi.

Koca, "İnşaatı tamamlanan 620 yataklı İstanbul Seyrantepe hastanemizdeki hazırlıkları gözden geçirdik. Güçlü sağlık alt yapımıza yeni bir hizmet alanı daha ekleniyor. Seyrantepe hastanemiz mart ayı içinde hasta kabulüne başlayacaktır. Milletimize yadigâr olacak eserler devam edecek" açıklamasında bulundu.