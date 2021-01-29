Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 20:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Seyrantepe hastanemiz mart ayı içinde hasta kabulüne başlayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inşaatı tamamlanan 620 yataklı İstanbul Seyrantepe Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Koca, "Seyrantepe hastanemiz mart ayı içinde hasta kabulüne başlayacak" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inşaatı tamamlanan 620 yataklı İstanbul Seyrantepe Hastanesi'ndeki son hazırlıkları gözden geçirdi.
Koca, "İnşaatı tamamlanan 620 yataklı İstanbul Seyrantepe hastanemizdeki hazırlıkları gözden geçirdik. Güçlü sağlık alt yapımıza yeni bir hizmet alanı daha ekleniyor. Seyrantepe hastanemiz mart ayı içinde hasta kabulüne başlayacaktır. Milletimize yadigâr olacak eserler devam edecek" açıklamasında bulundu.
İnşaatı tamamlanan 620 yataklı İstanbul Seyrantepe hastanemizdeki hazırlıkları gözden geçirdik. Güçlü sağlık alt yapımıza yeni bir hizmet alanı daha ekleniyor. Seyrantepe hastanemiz mart ayı içinde hasta kabulüne başlayacaktır. Milletimize yadigâr olacak eserler devam edecek. pic.twitter.com/X3jyj5Nd7R— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 29, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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