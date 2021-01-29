Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 19:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boğaziçi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.
Soruşturmanın, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan açıldığı belirtildi.
Etiketler: Boğaziçi Üniversitesi Kabe
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