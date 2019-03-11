Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsünün kuyumculuk atölyesinde, Zeugma mozaikleri ve Göbeklitepe'deki taşların üzerinde bulunan figürlerinden esinlenerek hazırlanan takılar, kadınların parmaklarını, boyunlarını ve kulaklarını süsleyecek.

Özel koleksiyonda kolye, küpe, yüzük, broş gibi takılar yer alıyor. Koleksiyon kapsamında ev dekorasyonunda kullanılan çeşitli materyallerin üretimine ise daha sonra başlanacak.

Koleksiyonla, Türkiye'nin önemli iki tarihi ve turistik değerinin tüm dünyaya tanıtılması hedefleniyor.

Takılar, kıyafetler, ev objeleri, çeşitli tasarımlar...

Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hatice Kutsal, geleneksel el sanatlarını ve yaşam kültürlerini geçmişten bugüne taşıyarak devamını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Enstitülerin bölge kurumları olduğunu anlatan Kutsal, bu kapsamda kendilerinin de Şanlıurfa'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Göbeklitepe'ye dair bir koleksiyon üzerinde çalışmaya başladıklarını belirtti.

"Genel Müdürlüğümüzün belirleyeceği bir tarihte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile lansmanımız olacak. 'Sedef ve kutnunun Zeugma'da buluşması' adı altında bir çalışmamız daha var. Bu koleksiyon için Zeugma, kutnu ve sedeften yansımaların olacağı takılar, kıyafetler, ev objeleri ve çeşitli tasarımlar yapıyoruz."

"Bölgemizdeki önemli değerleri yaşamın içine alıyoruz"

Enstitülerinin 1,5 yıllık bir kurum olmasına rağmen büyük yol katettiğini vurgulayan Kutsal, şöyle konuştu:

"Göbeklitepe'ye ilişkin takı, ev objeleri, tablo, magnet ve kıyafetlerle ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Enstitü olarak bölgemizdeki önemli değerleri yaşamın içine alıyoruz. Mezopotamya'nın en önemli değerlerinden Zeugma ve Göbeklitepe'yi hayatın içine, evlerimize, takılarımıza, tasarımlarımıza taşımaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA