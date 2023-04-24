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Kültür Sanat
AA 24.04.2023 17:32

Zeugma Mozaik Müzesi'ni bayramda 2 bin 500 kişi ziyaret etti

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi, Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 2 bin 500 ziyaretçiyi ağırladı.

Zeugma Mozaik Müzesi'ni bayramda 2 bin 500 kişi ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında bulunan Zeugma Mozaik Müzesi, yıl boyunca yerli ve yabancı binlerce kişiyi konuk ediyor. Müze, başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere birçok eşsiz eseri barındırmasıyla da ön plana çıkıyor.

Ramazan Bayramı'nı fırsat bilerek bölgeye gelen ziyaretçiler, depremlerin etkilemediği ancak tedbir amacıyla 74 gün kapalı kalan ve 20 Nisan'da yeniden kapılarını açan müzeyi gezmeyi tercih etti.

Bünyesindeki eser ve yapılarla ziyaretçilerini etkileyen müze, ziyaretçilerini adeta tarihi bir yolcuğa çıkarıyor.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, müzenin bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olduğunu söyledi.

Zeugma Mozaik Müzesi'ni bayramda 2 bin 500 kişi ziyaret etti

"Zeugma Mozaik Müzesi, dünyanın en büyük müzelerindendir"

Müzenin, konuklarını barındırdığı eserlerle etki altına aldığını söyleyen Çomak, şöyle konuştu:

"Zeugma Mozaik Müzesi, dünyanın en büyük müzelerindendir. Müzemiz, 13 farklı renk skalasına ulaşan nadir mozaiklere sahip. Müzemizde, 'Çingene Kızı' başta olmak üzere Roma ve Yunan mitolojisine konu olan çok özel 3 boyutlu mozaikler bulunmaktadır. Müzemizi bayram tatilinde 2 bin 500 ziyaretçi gezdi. Herkesi, özel mozaiklerimizi ve eserlerimizi görmeye müzeler şehri Gaziantep'e bekliyoruz."

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Gaziantep Kültür ve Turizm Bakanlığı Müze
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