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Kültür Sanat
İHA 22.04.2023 10:21

8 bin yıllık ayak izi ilk kez sergilendi

UNESCO'ya aday 4 medeniyete başkentlik yapmış İznik'te açılan arkeoloji müzesinde 8 bin yıllık ayak izi ile 8 bin yıllık yapı ilk defa sergilendi.

8 bin yıllık ayak izi ilk kez sergilendi
[Fotograf: İHA]

UNESCO geçici miras listesinde bulunan ve bu yıl asıl listeye alınması heyecanla beklenen Bursa’nın dünyaca ünlü tarihi kenti İznik’te bir ilk yaşandı.

Bir kaç ay önce hizmete sunulan ve mimari örneği ile dünyada 2 önemli müzeden biri olan İznik Arkeoloji Müzesi'nde Yenişehir ilçesinde bulunan 8 bin yıllık ayak izi koruma altına alındı.

8 bin yıllık ayak izi ilk kez sergilendi

Arkeologlar tarihi bir alan olan Yenişehir’in barcın mevkiinde yaptığı incelemelerde yaklaşık milattan önce 6400’de birbirine bitişik 4 evden oluşan bir yapıyı açığa çıkarmayı başardı.

8 bin yıllık ayak izi ilk kez sergilendi

Evde ise mercimek tohumu deposu, kemik kaşıklar, insan hayvan figürleri ve taş baltalar bulundu.

8 bin yıllık ayak izi ilk kez sergilendi

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