Kazakistan'ın en zengin arşivine sahip kütüphanesi dijital ortama aktarıyor

Astana'da ülkenin en zengin arşivine sahip kütüphane, hem geleneksel hem de modern kütüphaneciliği bir arada yaşatıyor.

Toplam 1,5 milyon esere sahip kütüphanenin bünyesinde aynı zamanda ülkenin tek dijital kütüphanesi faaliyet gösteriyor.

Halihazırda 70 bin eserin ücretsiz erişime açık olduğu dijital kütüphaneyi (www.kazneb.kz) her gün 100'den fazla ülkeden kişi ziyaret ediyor.

"Hem geleneksel hem modern kütüphaneciliği paralel olarak yürütüyoruz"

Ulusal Akademik Kütüphane Müdürü Gaziza Nurgaliyeva, 2004'te aslında elektronik kütüphane temelinde açıldıklarını söyledi.

Nurgaliyeva, "Ancak geleneksel kütüphaneciliği de sürdürmek amacıyla kitap fonu oluşturuldu. Böylece hem geleneksel hem modern kütüphaneciliği paralel olarak yürütüyoruz." dedi.

Kütüphanenin 1,5 milyon eserle ülkenin en büyüklerinden biri olduğunu kaydeden Nurgaliyeva, "Kazakistan'ın ulusal statüdeki iki kütüphanesinden biriyiz. Ülkemizde basılan konusu ne olursa olsun bütün kitap ve dergilerin mutlaka bir nüshası bize teslim ediliyor. Şu an 13 bin nadir yayın koleksiyonumuz var." diye konuştu.

Nurgaliyeva, dijital kütüphaneye öncelik verdiklerini ve bunun için özel bölüm oluşturarak eserleri tek tek dijital ortama aktardıklarını anlatarak "Şimdiye kadar dijital kütüphanemize 70 bine yakın kaynak yüklendi. Bunun 40 bini kitap." dedi.

Geçen yıl dijital kütüphaneyi ziyaret edenlerin sayısının bir milyona yaklaştığı bilgisini paylaşan Nurgaliyeva, "Özellikle yurt dışında okuyan öğrencilerimiz tez çalışmaları için bizim dijital kütüphanenin kaynaklarını kullanıyor. Makale yazanlar da gazetelerin eski sayılarına erişebiliyor. Kazakistan ile ilgili araştırma yapan yabancılar da kütüphanemize kayıt olarak uzaktan erişim hakkına sahip olabiliyor." ifadelerini kullandı.

"Kütüphanecilik anlayışı da değişiyor"

Nurgaliyeva, zamanın getirdiği koşullar çerçevesinde hizmetlerini dijital ortama taşıdıklarını belirterek "Çünkü biz bugün yarının tarihi için çalışıyoruz. Kütüphanecilik anlayışı da değişiyor. Kütüphanemizin binasını şu anda daha çok eğitim merkezine dönüştürüyoruz. İnsanların rahatlıkla zaman geçirmeleri için gerekli imkanları sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Kütüphanenin gelecek hedeflerini anlatan Nurgaliyeva, şunları kaydetti:

"İlk önce Kazakistan'daki 3 binden fazla kütüphanenin ortak elektronik veri tabanını oluşturmak istiyoruz. Bu gelecekte kullanıcılarımıza hangi kitabın ülkenin hangi kütüphanesinde bulunduğuna ilişkin bilgiyi verecek. Ayrıca bilimsel çalışmaları kaynak olarak indirmek isteyenlerin telif hakkını bizim dijital kütüphanemiz üzerinden çalışma sahibine doğrudan ödemesi konusunda bir mekanizmayı faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz."​​​​​​​