Çok Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.04.2023 14:55

Kazakistan'ın en zengin arşivine sahip kütüphanesi dijital ortama aktarıyor

Kazakistan'daki Ulusal Akademik Kütüphane, sahip olduğu 1,5 milyon eseri dünya genelinde erişime açmak için tek tek dijital ortama aktarıyor.

Kazakistan'ın en zengin arşivine sahip kütüphanesi dijital ortama aktarıyor
[Fotograf: AA]

Astana'da ülkenin en zengin arşivine sahip kütüphane, hem geleneksel hem de modern kütüphaneciliği bir arada yaşatıyor.

Toplam 1,5 milyon esere sahip kütüphanenin bünyesinde aynı zamanda ülkenin tek dijital kütüphanesi faaliyet gösteriyor.

Halihazırda 70 bin eserin ücretsiz erişime açık olduğu dijital kütüphaneyi (www.kazneb.kz) her gün 100'den fazla ülkeden kişi ziyaret ediyor.

"Hem geleneksel hem modern kütüphaneciliği paralel olarak yürütüyoruz"

Ulusal Akademik Kütüphane Müdürü Gaziza Nurgaliyeva, 2004'te aslında elektronik kütüphane temelinde açıldıklarını söyledi.

Nurgaliyeva, "Ancak geleneksel kütüphaneciliği de sürdürmek amacıyla kitap fonu oluşturuldu. Böylece hem geleneksel hem modern kütüphaneciliği paralel olarak yürütüyoruz." dedi.

Kütüphanenin 1,5 milyon eserle ülkenin en büyüklerinden biri olduğunu kaydeden Nurgaliyeva, "Kazakistan'ın ulusal statüdeki iki kütüphanesinden biriyiz. Ülkemizde basılan konusu ne olursa olsun bütün kitap ve dergilerin mutlaka bir nüshası bize teslim ediliyor. Şu an 13 bin nadir yayın koleksiyonumuz var." diye konuştu.

Nurgaliyeva, dijital kütüphaneye öncelik verdiklerini ve bunun için özel bölüm oluşturarak eserleri tek tek dijital ortama aktardıklarını anlatarak "Şimdiye kadar dijital kütüphanemize 70 bine yakın kaynak yüklendi. Bunun 40 bini kitap." dedi.

Geçen yıl dijital kütüphaneyi ziyaret edenlerin sayısının bir milyona yaklaştığı bilgisini paylaşan Nurgaliyeva, "Özellikle yurt dışında okuyan öğrencilerimiz tez çalışmaları için bizim dijital kütüphanenin kaynaklarını kullanıyor. Makale yazanlar da gazetelerin eski sayılarına erişebiliyor. Kazakistan ile ilgili araştırma yapan yabancılar da kütüphanemize kayıt olarak uzaktan erişim hakkına sahip olabiliyor." ifadelerini kullandı.

"Kütüphanecilik anlayışı da değişiyor"

Nurgaliyeva, zamanın getirdiği koşullar çerçevesinde hizmetlerini dijital ortama taşıdıklarını belirterek "Çünkü biz bugün yarının tarihi için çalışıyoruz. Kütüphanecilik anlayışı da değişiyor. Kütüphanemizin binasını şu anda daha çok eğitim merkezine dönüştürüyoruz. İnsanların rahatlıkla zaman geçirmeleri için gerekli imkanları sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Kütüphanenin gelecek hedeflerini anlatan Nurgaliyeva, şunları kaydetti:

"İlk önce Kazakistan'daki 3 binden fazla kütüphanenin ortak elektronik veri tabanını oluşturmak istiyoruz. Bu gelecekte kullanıcılarımıza hangi kitabın ülkenin hangi kütüphanesinde bulunduğuna ilişkin bilgiyi verecek. Ayrıca bilimsel çalışmaları kaynak olarak indirmek isteyenlerin telif hakkını bizim dijital kütüphanemiz üzerinden çalışma sahibine doğrudan ödemesi konusunda bir mekanizmayı faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz."​​​​​​​

ETİKETLER
Kazakistan
Sıradaki Haber
Twitter'da Elon Musk neleri değiştirdi?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:39
AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na silahla saldıran şüpheli tutuklandı
15:38
Konteyner kentte buruk bayram
15:38
Rusya yanlışlıkla kendi topraklarını bombaladı
15:33
Munzur Çayı'na düşen otomobildeki 3 kişi aranıyor
15:27
İspanya'da faşist Falange partisinin kurucusu Primo de Rivera'nın mezar yeri değiştiriliyor
15:36
TCG Anadolu gemisinde bayram yoğunluğu
İdlib’de yerinden edilen siviller, bir Ramazan Bayramı'nı daha evlerinden uzakta karşıladı
İdlib’de yerinden edilen siviller, bir Ramazan Bayramı'nı daha evlerinden uzakta karşıladı
FOTO FOKUS
Sultanahmet Camii bugün ibadete açılıyor
Sultanahmet Camii bugün ibadete açılıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ