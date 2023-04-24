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Kültür Sanat
AA 24.04.2023 12:40

Mardin'de restore edilen tarihi yapıda kadınlar için eğitimler düzenlenecek

Mardin'in Derik ilçesinde bir dönem cezaevi olarak da hizmet veren tescilli yapı, aslına uygun restore edilerek Kadın ve Aile Destek Merkezi'ne dönüştürüldü.

Mardin'de restore edilen tarihi yapıda kadınlar için eğitimler düzenlenecek
[Fotograf: AA]

Derik'in Cevizpınar Mahallesi'nde 18. yüzyılda inşa edilen iki katlı yapı sırasıyla Ermeni kız okulu, hükümet konağı, cezaevi, halk eğitim merkezi ve ortaokul olarak hizmet verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2006'da "1. Grup Yapı" olarak tescillenen yapının restorasyonu için Mardin Büyükşehir Belediyesince proje hazırlandı.

Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje doğrultusunda restorasyonu tamamlanan tarihi yapı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Kadın Aile Destek Merkezi olarak hizmet verecek.

Mardin'de restore edilen tarihi yapıda kadınlar için eğitimler düzenlenecek

"Bölgede benzeri olmayan çok güzel bir yapı"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, tarihi yapının bugüne kadar çeşitli amaçlarla, son olarak da 1988'e kadar ortaokul olarak hizmet verdiğini söyledi.

Demirtaş, 380 metrekare kapalı alana sahip, alt katta 10, üst katta 3 odası bulunan yapının hazırlanan proje doğrultusunda restorasyonunun tamamlandığını ifade ederek, "Yıkılmak üzere olan bir binayı tekrar ayağa kaldırdık. Hakikaten bölgede benzeri olmayan çok güzel bir yapı. İnşallah yakın bir zamanda Derikli kadınlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Mardin'de restore edilen tarihi yapıda kadınlar için eğitimler düzenlenecek

Tarihi yapıda çocuk oyun alanları, kütüphane ile kadın ve çocuklara yönelik etkinlik yapılabilecek bölümlerin de yer alacağını söyleyen Demirtaş, restorasyonun aslına uygun yapıldığını anlattı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Mardin Restorasyon
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