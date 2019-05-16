Yaklaşık 7 yıl önce 30 bin metrekarelik alanda hizmete açılan Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep'e giden yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne de sahip müzede, "Çingene Kızı", "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.

ABD'den 52 yıl sonra Türkiye'ye iadesi sağlanan Çingene Kızı mozaiğinin 12 kayıp parçasının da sergilendiği müze, son dönemde ziyaretçi akınına uğruyor.

"Hedef 1 yılda 1 milyon ziyaretçi"

Zeugma Müze Müdürü Emine Öztürk, Zeugma Mozaik Müzesi'nin hem kentin hem de ülkenin en büyük markalarından biri haline geldiğini söyledi.

Her yıl ziyaretçi sayısının hızla arttığını belirten Öztürk, 2011'de açılan müzenin 1,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaştığını anlattı.

Öztürk, yılın ilk 4 ayında kendi rekorlarını kırdıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İlk dört aylarda 2016'da 48 bin, 2017'de 51 bin, 2018'de 95 bin ve bu yıl ise 113 bin ziyaretçi müzemizi gezdi. Böylelikle toplamda 1,5 milyonu geçtik. Ziyaretçi sayımız her yıl katlanarak devam ediyor. Bu yıl kendimize 1 yılda 1 milyon ziyaretçi hedefi koyduk. İnşallah yıl sonunda bu sayıya ulaşacağız. Daha sonraki yıllarda bu sayı katlanarak devam edecek."

"Çingene Kızı" faktörü

Öztürk, Amerika'dan 52 yıl sonda getirilen "Çingene Kızı" mozaiğinin kayıp parçalarının ziyaretçi sayısına önemli katkı sunduğunu aktararak, "8 Aralık tarihinde Amerika'dan getirilen eserler yerine konuldu ve ziyaretçilere açıldı. O günden sonra müzemiz adeta ziyaretçi akınına uğradı. O günden bu güne yaklaşık 126 bin kişi müzemizi ziyaret etti. Gelen herkes mutlaka o eserlerin olduğu yere ayrı bir özen ve ilgi gösteriyor. Ziyaretçi sayımızın artmasında önemli bir rolü oldu" dedi.

2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi sayesinde bölge turizminin altın dönemini geçirdiğini dile getiren Öztürk, Gaziantep'in bölgenin turizm anlamında lokomotifi olduğunu ve bu yıl pastadan büyük pay almayı hedeflediğini vurguladı.

Müzelerde artık sadece eserlerin yer almadığını anlatan Emine Öztürk, şunları söyledi:

"Müzeler eski o soğuk mekanlar olmaktan çıktı. Eskiden ziyaretler eser odaklı oluyordu şimdi ise daha farklı oluyor. Siz bir müzeye geldiğinizde her anlamda orada bir gününüzü geçirebiliyorsunuz. Kafeler, hediyelik eşya mağazaları sergi alanları gibi yerlerde rahatlıkla zaman geçirebilir ziyaretçiler. O bakımdan Avrupa'da bulunan müzelerle yarışabilecek konumda müzelerimiz var. Bunlardan biri de Zeugma Mozaik Müzesi'dir."

Kaynak: AA