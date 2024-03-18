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Kültür-Sanat
AA 18.03.2024 11:10

"Yüzyılın Yüzleri: Kani Karaca ve Doğan Ergin" konseri 23 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak

Türk müziğinin iki önemli ismi, Kani Karaca ile Doğan Ergin'in sanat yaşamlarını ve katkılarını anmak üzere özel bir konser gerçekleştirilecek.

"Yüzyılın Yüzleri: Kani Karaca ve Doğan Ergin" konseri 23 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesinden yapılan açıklamaya göre Cemal Reşit Rey (CRR) Türk Müziği Topluluğu, "Yüzyılın Yüzleri" etkinlikleri kapsamında yapılacak konser, 23 Mart'ta 13.00'te CRR Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Karaca ve Ergin'in sanatsal mirasının hatırlatılmasının amaçlandığı konserde, Türk sanat müziği ses sanatçısı Güzin Değişmez ve neyzen Sühendan Aşıkuzun misafir solist olarak yer alacak.

Şef Hakan Talu yönetimindeki CRR Türk Müziği Topluluğu, her iki bestekarın çeşitli formlardaki sözlü ve saz eserlerini solo ve koro olarak icra edecek.

Türk müziğinde son 50 yılın en önemli icracılarından Karaca (1930-2004) ve Ergin (1941-1998), derin dostlukları ve birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalarla sanat dünyasında iz bıraktı.

İki sanatçı Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da çok sayıda konser verdi, albümler hazırladı ve yeni nesil sanatçılar yetiştirdi.

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