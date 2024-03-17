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Kültür-Sanat
AA 17.03.2024 20:14

Gelibolu'daki Sıhhiye Müzesi FPV dronla görüntülendi

Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Sıhhiye Müzesi, FPV dronla kayda alındı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı öncülüğünde, Çanakkale Muharebeleri'nde cephe gerisinde yürütülen sağlık hizmetlerini tarihi alana gelen ziyaretçilere anlatmak amacıyla proje hazırlandı.

Projenin birinci aşaması olan Alçıtepe Hilal-i Ahmer Hastanesi Açık Hava Sergisi, 18 Mart 2018'de ziyarete açıldı. Yoğun ilgi gören sergi, tarihi alanın adeta odak noktalarından biri oldu.

İkinci aşamada oluşturulan "1915 Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi" çalışmaları ise Konya Selçuklu Belediyesinin destekleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin katkılarıyla tamamlanarak 10 Ağustos 2021'de ziyarete açıldı.

Doktor, hasta bakıcı ve diğer sağlık çalışanlarının Hilal-i Ahmer Hastanelerinde yaralı asker ve sivillere verdikleri sağlık hizmetlerinin dönem fotoğraflarından esinlenerek anlatıldığı müzede, cephe gerisinden getirilen askerlere yapılan müdahale ve ameliyatların, hastanelerde bulunan laboratuvar çalışmalarının, ağız ve diş tedavilerinin, yaralı asker koğuşları ile yaralı kadın ve çocuk koğuşlarının canlandırması bulunuyor.

"1915 Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi"ne gelen yerli ve yabancı konuklar, Çanakkale Muharebeleri'nin cephe gerisinde devam eden sağlık hizmetlerini öğrenme fırsatı buluyor.

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Gelibolu'daki Sıhhiye Müzesi FPV dronla görüntülendi
Gelibolu'daki Sıhhiye Müzesi FPV dronla görüntülendi
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