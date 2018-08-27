Yumuktepe Höyüğü'nde bu yılki arkeolojik çalışmalara başlandı

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olarak öne çıkan ve günümüzde Mersin Toroslar'da bulunan Yumuktepe Höyüğü'nde, İtalya'nın Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva başkanlığındaki ekip, 2 günlük temizlik çalışmalarının ardından kazılara başladı.

Kazının 2 ay sürmesi ve bölgedeki tüm dönemlerle ilgili çalışma yapılması hedefleniyor.

Yumuktepe'nin herkes tarafından bilindiğini söyleyen Caneva, şöyle konuştu:

"Yumuktepe'nin çok uzun süre yerleşim yeri olduğunu biliyoruz. Milattan önce 7 binden itibaren her zaman bir hareket var. Ya tam yerleşim yeri ya da insanlar bir şekilde burada kalıyordu. Sadece Roma döneminde buradaki insanlar azaldı. Roma döneminde höyük çok küçük bir yer. Ben Roma'dan geliyorum ama burada bir tek Roma yok. Roma'nın dışında bütün dönemler var. Erken Neolotik, Erken Kalkolotik, Geç Kalkolotik, İlk tunç ve demir çağlarının hepsi var. Kesintisiz üst üste burada kalıntılar var."

Caneva, kazı çalışmalarına 25 yıldır devam ettiklerini, değişik bir kazı sistemi uyguladıklarını ve çok yeni şeyler çıktığını belirtti.

Eskiden sadece yapıların ve buluntuların arandığını ancak kendilerinin modern arkeolojik strateji uyguladıklarını anlatan Caneva, "Biz hayvan kemikleri, yemek kalıntıları ve kömürleşmiş tohumları arıyoruz. Basit şeyler ama onlardan her dönemde hangi ekonomi vardı anlayabiliriz" dedi.

Kaynak: AA