Fotoğraf tutkununun koleksiyonculuğa uzanan yolculuğu

Ticaretle uğraşan 52 yaşındaki Muammer Yavuz, işçi olarak Almanya'ya giden babasının 1967 yılında getirdiği fotoğraf makinesini 15 yaşındayken kendisine hediye etmesiyle fotoğraf çekmeye başladı.

Zamanla bu ilgisi tutkuya dönüşen Yavuz, yurt içi ve yurt dışında iş için gittiği yerleri fotoğraflarken aynı zamanda topladığı 300'e yakın eski fotoğraf makinesiyle koleksiyon oluşturdu.

Yavuz, makinelerinin bir kısmını evinde saklarken bazılarını da iş yerinde sergiliyor.

Fotoğrafçılığı hayatının merkezinde tutmaya çalışıyor

Muammer Yavuz, babasının Almanya'dan getirdiği fotoğraf makinesini kutusunda ilk günkü gibi sakladığını söyledi.

Fotoğraf makinelerine ilgi duyduğunu ve fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini anlatan Yavuz, mesleğinin yanında fotoğrafçılığı da hayatının merkezinde tutmaya çalıştığını belirtti.

Yavuz, işi gereği Türkiye'nin birçok ilini ve Avrupa ülkesini de gezdiğini söyleyerek, "Gittiğim yerlerin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin fotoğraflarını çekerek ölümsüzleştirdim ayrıca buralarda bulduğum antika fotoğraf makinelerini satın aldım. Böylece bugüne kadar yaklaşık 300 eski fotoğraf makinesi koleksiyonuna sahip oldum" dedi.

Fotoğraf tutkunları ziyaret ediyor

Koleksiyonunun 1850 ile 1978 yılları arasında üretilen fotoğraf makinelerinden oluştuğunu vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

"Bunları iş yerimin özel bir yerinde topladım ve sergiliyorum. Beni ziyarete gelenlere fotoğraf makinesi koleksiyonumu gösteriyorum. Ziyaretçilerimin çok ilgisini çekiyor. Özellikle fotoğraf tutkusu olanlar, sürekli burayı ziyaret ediyor. Bazen okullardan öğrenciler ziyaretime geliyor."

Analog makineler de var

Yavuz, koleksiyonunda farklı büyüklüklerde fotoğraf makineleri olduğunu anlatarak, bu makinelerin birkaç tanesi dışında tamamının analog olduğunu söyledi.

Makinelerin bakım ve tamirini kendisinin yaptığından bahseden Yavuz, birçoğunun hala çalıştığını ve farklı özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Yavuz, hedefinin 3 bin fotoğraf makinesi biriktirip müze açmak olduğunu söyleyerek, "Serbest meslekle uğraşıyorum ama işin stresini fotoğraf çekerek ve eski makineleri biriktirerek atıyorum. Fotoğraf makinemi sürekli yanımda taşıyorum. Makinem olmadığı zaman kendimde büyük bir eksiklik hissediyorum. Bu makinelerin hepsi zamanın adeta bir tanığı" dedi.

Kaynak: AA