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İngiltere'de "Şnorkelle Bataklığa Dalma Yarışması" düzenlendi

İngiltere'de, dünyanın dört bir yanından yüzlerce kişinin katıldığı "Şnorkelle Bataklığa Dalma Yarışması"nın bu yıl 33'üncüsü yapıldı.

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İngilterede &quot;Şnorkelle Bataklığa Dalma Yarışması&quot; düzenlendi

Asıl adı "World Bog Snorkelling Championships" olan "Şnorkelle Bataklığa Dalma Yarışması", İngiltere'nin en küçük kasabası Llanwrtyd Wells'te düzenlendi. 

Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen yarışmada, Waen Rhydd bataklığı boyunca (55 metre) yüzmek artık bir gelenek haline geldi. Sağanak altında yapılan etkinlikte bazı yarışmacılar dalgıç giysisi olmadan yarıştı.

Yarışmaya Swindon'dan katılan 34 yaşındaki Neil Rutter, geçen yıl aldığı tacı korudu ve yine birinci oldu.

Şnorkelle Bataklığa Dalma Yarışması

Dünyanın dört bir yanından yüzlerce kişinin katıldığı yarışmayı her yıl çok sayıda seyirci izliyor.

İlk kez 1985'te yapılan yarışmada geleneksel yüzme stillerine izin verilmiyor. Ayrıca, kadınlar ve erkekler ayrı kategorilerde yarışıyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: llanwrtyd wells, İngiltere, dalgıç giysisi, bog snorkelling
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