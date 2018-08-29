Yörük kadınlar eskiyen kıyafetleri kilime dönüştürüyor

"Geleneklerimizi Yaşatıyoruz" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe katılan AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, müzede geçmişten izleri sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Yağcı, genelde giysilerin işi bitince yeniden değerlendirilmediğini belirterek, "Oysa geçmişimizde bu elbiseler makasla kesilerek şekle sokuluyordu ve tekrar dokunup hayatımıza geri sunuluyordu. Sanayileşmenin çok yüksek olduğu günümüzde geçmişimizden izlerle göstermeye çalıştık" dedi.

Müze sorumlusu Yurdanur Kırlı ise, "Pala kilim dokuma" olarak bilinen etkinliğin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

"Tezgahımızı Bilecik Pazaryeri Sarıdayı Köyü'nden getirdik. Maalesef depolara atılmışlardı, yıllardır kullanılmıyordu. Biz de ona sahip çıkalım müzemize getirelim, müzemize bir değer kazandıralım istedik. Aynı zamanda bu kültürü müzemize gelen ziyaretçilerimize anlatalım, gösterelim dedik. Eskiyen, çöpe atılacak kıyafetlerimizin makasla kesilerek yumak haline gelmesi ve bu yumağın da ardından tezgahta kilim haline gelmesini anlatmaya çalışıyoruz."

Bu kilimleri dokuyan 69 yaşındaki Sevim Coşkun da, elbiseleri çöpe atacaklarına değerlendirdiklerini belirterek, "Biz eskileri yeniye dönüştürüyoruz. Kumaşları kesip kilim yapıyoruz. Eskiden anneannem yapıyordu. Yapan kalmadı denilebilir. Biz devam etmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: AA