Beyoğlu Antika Festivali ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve yıllara meydan okuyan antika parçaların sergilendiği 4'üncü Beyoğlu Antika Festivali Taksim Meydanı'nda başladı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:37





