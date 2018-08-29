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Beyoğlu Antika Festivali ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve yıllara meydan okuyan antika parçaların sergilendiği 4'üncü Beyoğlu Antika Festivali Taksim Meydanı'nda başladı.

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Beyoğlu Antika Festivali ziyaretçilerini bekliyor

Her biri geçmişin izlerini taşıyan, artık çoğu kullanılmayan eşyalar 4'üncü Beyoğlu Antika Festivali'nde sergileniyor. 

Festivalin açılışı eski otomobillerin oluşturduğu konvoyla başladı.

Bir döneme damga vurmuş, günümüzün paha biçilemez araçları İstiklal Caddesi'nde geçiş yaptı.

Festivalde, Türkiye'nin dört bir yanından onlarca antikacı koleksiyonlarını sergiliyor.

Şamdanlar, fotoğraf makineleri ve radyolar dönemlerinin izlerini taşıyor.

Antika eşyaları görenler geçmişte yolculuğa çıkıyor. Yaşı bir asra dayanmış eşyalar, görenleri şaşırtıyor.

Tarihe tanıklık eden antika eşyalar, 23 Eylül'e kadar Taksim Meydanı'nda ziyarete açık olacak.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: Taksim, beyoğlu antika festivali, antika eşya
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