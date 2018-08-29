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Türk büyüklerinin hepsi tek bir rölyefte

Mustafa Kemal Atatürk, Sultan Alparslan, Mevlana ve daha fazlası... Erzurum'da yaşayan Neşet Demircan, Türk büyüklerini tek bir rölyefte bir araya getirdi.

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Erzurumlu 68 yaşındaki emekli öğretmen Neşet Demircan, yıllarca resim öğretmenliği yaptı. İlerleyen yıllarda rölyef çalışmalarına merak saldı. 

Son çalışmasında, Türk kültür ve siyasi yaşamına damga vuranları tek bir eserde birleştirdi.

Demircan, bir küre üzerine Atatürk'ten Sultan Alparslan'a 12 Türk büyüğünü işledi. Elektrikli mekanizma sayesinde dönebilen çalışmasını 4 ayda tamamladı.

Rölyef ustası Demircan, çalışmasında 12 kültür adamı ve Türk büyüğünü birlikte göstermeye çalıştığını söyledi ve şöyle konuştu:

"Türk büyüklerini bir arada gösterirken kendi özellikleri ve sembolleriyle vermeye çalıştım. Üst tarafta da Türk ulusunun geçmişi ve geleceğiyle varoluşunu köklü bir ağaca işledim."

Rölyefin alt kısmında ise, Türk büyüklerine ait dörtlükler dikkat çekiyor.

Kaynak: TRT Haber

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