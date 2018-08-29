Dağcıların ve adrenalin tutkunlarının yeni rotası: Şahinkaya

Doğal ve tarihi güzellikleriyle alternatif turizmin rotası haline gelen Trabzon, sarp kayalıklarıyla da dağcılar başta olmak üzere adrenalin tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Düzköy Doğankaya'da yer alan Şahinkaya, uzaktan bakılınca kaleyi andıran görüntüsü, eteklerindeki çam ormanları, tırmanış ve trekking rotalarıyla doğa sporlarıyla ilgilenenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Taş düşmesi ve kaya bloğunun kopması gibi tırmanış riskleri bulunmayan Şahinkaya, kaya tırmanışı yapmak isteyen sporculara, doğal güzelliklerinin yanı sıra temiz hava imkanı da sunuyor.

Bir çok kaya tırmanışçısı ağırlayacak

Şahinkaya, İsviçreli tırmanıcı Michel Piola başta olmak üzere Öztürk Kayıkcı, Mümin Karabaş, Güneş Ergüden, Mustafa Kalaycı, Süleyman Vardal, Volkan Özkan, Yahya Koç ve Tunç Fındık'ın açtığı yeni rotalarla 31 Ağustos-2 Eylül'de yapılacak "2. Uluslararası Kaya Tırmanışı Festivali"ne hazırlanıyor.

Şahinkaya, oluşturulacak 50' nin üzerindeki yeni rotayla Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, Hollanda ve Azerbaycan'dan gelen 50 kaya tırmanışçısını ağırlayacak.

Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) Başkanı Zeynep Bayoğlu, Şahinkaya'nın kaya yapısı ve ulaşım kolaylığı bakımından kaya tırmanışları açısından önemli bir potansiyel oluşturduğunu söyledi.

Şahinkaya'da daha önce birçok kulübün tırmanış yaptığını belirten Bayoğlu, şöyle konuştu:

"Bir festival için yeterli rotalar olmadığından dolayı biz bu sene 25. yıl anımıza kalıcılık olsun diye festivalin bu ayağını gerçekleştirmeye çalıştık. 9-13 Mayıs'ta 5 dağcı arkadaşımız burada gereken rotaları açtılar. Şimdi de onların desteği ve iş birliğinde Michel Piola geldi. Dünyanın en iyi dağcısı, zorlu kaya tırmanışı yapan birisi ve Şahinkaya'da rota açması bizim için çok önemli. Birçok takipçisi var ki bu anlamda dağcılık ve ekoturizme bunun ciddi katkısı olacaktır."

"Ciddi bir ekibi bir araya getirdik"

Bayoğlu, rota açıcıların dünyada ve Türkiye'de önemli isimler olduğunu vurgulayarak, şunlardan bahsetti:

"Ciddi bir ekibi bir araya getirdik ve bu durumun da katılımı etkileyeceğini düşünüyoruz. Şahinkaya'nın en önemli özelliği tırmanış anlamında farklı yapısı ve ulaşım anlamında elverişli olmasıdır. Türkiye'de ayrıca ender rastlanan bir kaya türüdür ve dünyadaki kaya tırmanışçılarını ciddi anlamda etkiliyor."

"Yeni bir tırmanış cenneti daha gördüm"

Dünyaca ünlü İsviçreli tırmanıcı Michel Piola da, Şahinkaya'ya ilk kez geldiğini söyleyerek, "Burada olmaktan çok mutluyum ve Türk arkadaşlarım sayesinde yeni bir tırmanış cenneti daha görmüş oldum. Her şeyden önce Şahinkaya'nın tırmanış için çok özel ve güzel bir kayası var. Modern tırmanış stiline çok yatkın kaya tipi. Büyük büyük tutamaklardan oluşuyor ve böylece herkes çok rahat tırmanabiliyor" dedi.

Şahinkaya'nın Türkiye'deki diğer yerlerden farklı olduğuna dikkat çeken Piola, herkese Şahinkaya'ya gelmesini tavsiye etti.

Şahinkaya'da 2003 yılında ilk rotayı açan Öztürk Kayıkcı ise, 20 yıldır kaya tırmanışıyla ilgilendiğini anlatarak, "2003 yılında bir arkadaşım aracılığıyla buraya geldim ve kendi imkanlarımızla 10 rota açtık. Bu sefer ikinci gelişimiz ve rota açmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar 25 rota açtık ve hedefimiz 50 veya 60 rota açmak" dedi.

Kayıkcı, "Bir yerin kaya tırmanış alanı olması için büyük ve sağlam olması gerekiyor. Bu da burası için çok uygun. Aynı zamanda ulaşımı çok kolay ve inanılmaz yeşil bir doğası var. O nedenle gerçekten görülmeye değer bir yer" diye konuştu.

Kaynak: AA