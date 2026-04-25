Yerli korunga "NKÜ Efsane" adıyla tescillendi

Islah edilen korunga, kuraklığa ve hastalıklara dayanıklı yapısı ile yüksek verimiyle dikkati çekiyor.

NKÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Tuna, yaptığı açıklamada, iklim değişikliğine uyumlu yeni bir korunga çeşidi geliştirdiklerini söyledi.

Çeşidin ıslah sürecinin 2014 yılında başladığını aktaran Tuna, "Projeye 2014 yılında başladık. TÜBİTAK projemizi 3 yıllığına destekledi ve o günden bu zamana kadar çalışmalarımızı sürdürdük." dedi.

Yeni çeşidi geliştirmek için dünyanın önde gelen gen bankalarından genetik materyaller temin ettiklerini belirten Tuna, korunganın iklim değişikliğiyle birlikte yeniden önem kazandığını ifade etti.

Korunganın geçmişte Türkiye’de yaygın olarak yetiştirildiğini ancak zamanla ihmal edildiğini dile getiren Tuna, "Artık iklimlerin değişmesiyle birlikte bu tür bitkiler yeniden gündeme gelmeye başladı, tekrar keşfediliyor." diye konuştu.

Yeni çeşidin üniversitenin deneme alanlarının yanı sıra İstanbul’un Silivri ilçesi ile Edirne ve Kırklareli'nde de test edildiğini aktaran Tuna, bitkinin boy, verim ve hastalıklara dayanım açısından başarılı sonuçlar verdiğine işaret etti.

Korunganın sağladığı faydalar nedeniyle çeşide "NKÜ Efsane" adının verildiğini vurgulayan Tuna, şunları kaydetti:

"Bu ismi seçmemizin nedeni bitkinin kendisinin gerçekten efsane bir bitki olması. Bitki bir baklagil olması nedeniyle herhangi bir azotlu gübreye ihtiyaç duymuyor. Tarımında havanın serbest azotundan yararlanabiliyor ve bir kısmını da toprağa depolayabiliyor. Bu sayede kendisinden sonra ekilen ürünlerin azot ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’sini karşılayabiliyor."

"Çok iyi bir bal bitkisi"

Korunganın çok yıllık bir bitki olduğunu, kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıktığını anlatan Tuna, bitkinin yüksek protein değerine sahip olduğunu ve Trakya'da sulu tarım yapılmasa dahi yılda iki kez biçilebildiğini ifade etti.

Korunganın hayvan sağlığı açısından da önemli faydalar sunduğuna dikketi çeken Tuna, "Bazı sindirim sistemi hastalıklarının iyileştirilmesinde etkili olduğu biliniyor. Aynı zamanda çok iyi bir bal bitkisi. Polen ve nektar açısından zengin olduğu için arılar tarafından yoğun şekilde ziyaret ediliyor ve kaliteli bal üretimine katkı sağlıyor." bilgilerini verdi.

Derine inen kök yapısı sayesinde toprağa organik madde kazandırdığını ve toprağı ıslah ettiğini anlatan Tuna, özellikle maden sahalarının rehabilitasyonunda da korunganın önemli rol oynadığını kaydetti.

Korunga, genellikle kıraç, kireçli ve verimsiz topraklarda yetişebilen, pembe çiçekli, çok yıllık ve besleyici değeri yüksek bir baklagil yem bitkisi olarak biliniyor.