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Türkiye
İHA 11.06.2026 07:09

Bursa'da ev yangınında dumandan etkilenen 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen anne, baba ve 3 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'da ev yangınında dumandan etkilenen 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Ulus Mahallesi Nurettin Caddesi'ndeki 4 katlı binanın ikinci katında, ilk belirlemelere göre elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilendikleri belirlenen anne, baba ile 3 çocuğu, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.

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