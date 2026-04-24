Dünya
BBC 24.04.2026 06:42

Warner Bros hissedarları Paramount’un 111 milyar dolarlık teklifini onayladı

Warner Bros Discovery hissedarları, şirketin Paramount tarafından 111 milyar dolara satın alınmasına onay verdi. Medya dünyasında dengeleri temelden sarsması beklenen bu dev birleşme ile Harry Potter, Game of Thrones ve haber kanalı CNN gibi dev markalar Paramount çatısı altına girecek.

Warner Bros Yönetim Kurulu Başkanı Samuel DiPiazza, Paramount ile kurulacak yeni yapının tüketici seçeneklerini artıracağını ve yaratıcı topluluğa fayda sağlayacağını belirtti.

Ancak anlaşmanın tamamlanabilmesi için ABD Adalet Bakanlığı ve Avrupa rekabet düzenleyicilerinin onayı gerekiyor.

Skydance’in sahibi olan Paramount, teknoloji milyarderi Larry Ellison tarafından destekleniyor ve oğlu David Ellison tarafından yönetiliyor.

CNN’in geleceği tartışma konusu

Birleşme süreci, özellikle CNN’in geleceğine dair endişeleri de beraberinde getirdi. Ellison ailesinin CNN’in mülkiyetini alacak olması, kanalın yayın politikası üzerinde soru işaretleri oluşturdu.

Cumhuriyetçi Parti'nin önemli bağışçılarından olan Larry Ellison’ın, perşembe günü Washington’da Başkan Donald Trump ile bir araya geleceği bildirildi.

Öte yandan, aralarında Mark Ruffalo’nun da bulunduğu protestocuların, düzenleyici engeller sürerken yapılan bu görüşmelere karşı gösteri yapması bekleniyor.

Hollywood dünyasından tepkiler

Anlaşmaya sadece siyaset dünyasından değil, sanat dünyasından da tepki geldi.

Emma Thompson, Ben Stiller ve Javier Bardem’in de aralarında bulunduğu 1400’den fazla isim; birleşmenin yaratıcılar için daha az fırsat, daha az iş imkanı ve izleyiciler için daha yüksek maliyet anlamına geleceği uyarısında bulundu.

Demokrat Senatör Elizabeth Warren da anlaşmayı "antitröst felaketi" olarak nitelendirdi.

Paramount, yasal onayların alınması durumunda birleşmenin eylül ayına kadar tamamlanmasını öngörüyor.

Anlaşma gerçekleşirse HBO Max, Food Network ve Discovery Channel gibi platformlar Paramount’un portföyüne dahil edilecek.

