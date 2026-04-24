Maduro üzerine bahis oynayıp 400 bin dolar kazanan ABD askeri tutuklandı

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Gannon Ken Van Dyke'ı gizli bilgileri kullanarak kripto tabanlı tahmin platformu Polymarket üzerinden yasa dışı kazanç sağlamakla suçladı.

İçeriden öğrenenlerin ticareti suçlaması

Kuzey Carolina'daki Fort Bragg'de görevli muvazzaf asker Van Dyke'ın, operasyonla ilgili gizli bilgilere dayanarak yaptığı bahisler sonucunda 409 bin dolardan fazla kazanç elde ettiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı yetkilileri, bu durumun "içeriden öğrenenlerin ticareti" (insider trading) kapsamına girdiğini ve federal yasalara göre suç teşkil ettiğini vurguladı.

Maduro ve eşi Cilia Flores, 3 Ocak gecesi Karakas'taki konutlarına düzenlenen "Kesin Kararlılık Operasyonu" (Operation Absolute Resolve) ile yakalanarak uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla New York'a getirilmişti.

İddianameye göre Van Dyke, 26 Aralık 2025 tarihinde bir hesap açarak operasyonun zamanlaması ve sonucuna dair 33 bin dolardan fazla bahis yatırdı.

Polymarket ve Adalet Bakanlığı'ndan açıklamalar

Polymarket yönetimi, gizli devlet bilgilerini kullanan bir kullanıcı tespit ettiklerinde durumu Adalet Bakanlığı'na bildirdiklerini ve soruşturmada iş birliği yaptıklarını açıkladı.

ABD Başsavcı Vekili Todd Blanche ise yaptığı açıklamada, "Üniformalı personelimize misyonlarını güvenli şekilde yerine getirmeleri için gizli bilgiler emanet edilir; bu hassas bilgilerin kişisel finansal kazanç için kullanılması yasaktır" ifadelerini kullandı.

Trump: "Dünya bir kumarhaneye dönüştü"

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü katıldığı bir etkinlikte konuyla ilgili sorular üzerine, olaydan haberdar olmadığını ancak inceleyeceğini belirtti.

Tahmin piyasalarının içeriden öğrenenlerin ticaretine yol açabileceği konusundaki endişelere değinen Trump, "Tüm dünya ne yazık ki bir kumarhaneye dönüştü. Dünyanın her yerinde bu bahis işlerini yapıyorlar, ben buna hiçbir zaman sıcak bakmadım" dedi.

Van Dyke; gizli devlet bilgilerini kişisel kazanç için kullanmak, kamuya ait olmayan bilgileri çalmak, emtia dolandırıcılığı ve elektronik dolandırıcılık gibi suçlamalarla yargılanacak.