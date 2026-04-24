ABD ordusunda füze stoğu paniği

ABD medyasında yer alan haberlere göre, 28 Şubat'ta başlayan savaştan bu yana ABD, başlangıçta Çin'e karşı olası operasyonlar için rezervde tutulan yaklaşık 1100 uzun menzilli gizli seyir füzesini ateşledi.

Savunma Bakanlığı'nın kurum içi tahminleri ve Kongre yetkilileri, tükenen stokların 1000'den fazla Tomahawk seyir füzesi, Patriot önleme füzeleri ile karadan fırlatılan Hassas Vuruş ve ATACMS füzelerini içerdiğini belirtti.

Ordu, talebi karşılamak amacıyla Asya ve Avrupa'daki üslerden mühimmat sevkiyatı yaparken, bu durum söz konusu bölgelerdeki potansiyel tehditlere karşı hazırlık durumuna ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Haberde ayrıca ordunun pahalı füzelere aşırı bağımlı olması ve savunma sanayisinin üretimi yeterince hızlı artırma kapasitesine sahip olup olmadığı konusundaki derin endişeler vurgulandı.

Savunma Bakanlığı, stokların tamamen yenilenmesinin yıllar alabileceği konusunda uyarıda bulundu.