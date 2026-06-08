  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.06.2026 11:05

İsrail ordusu: İran'ın stratejik hava savunma sistemlerine büyük bir saldırı düzenledik

İsrail ordusu, İran'ın stratejik hava savunma sistemlerini hedef alan "büyük bir saldırı" düzenlediklerini duyurdu.

İsrail ordusu: İran'ın stratejik hava savunma sistemlerine büyük bir saldırı düzenledik
[Temsili Fotoğraf: Arşiv]

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun İran hava savunma sistemlerine "büyük bir saldırı" düzenlediği belirtildi.

Çok sayıda İsrail savaş uçağının İran'daki "stratejik hava savunma sistemlerini" hedef aldığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordu radyosunun haberinde de İsrail'e İran'dan 30, Yemen'den ise bir füze fırlatıldığı kaydedildi.

İsrail'in sabah saatlerinde İran'ın orta ve batı kesimine düzenlediği saldırıların ardından İran, İsrail'in orta ve güney kesimini hedef alan bir dizi füze saldırısı düzenlemişti.

ETİKETLER
İsrail İran
Sıradaki Haber
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Hayfa'daki sanayi tesislerini hedef aldık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:14
Paşinyan: Halk barışa sahip çıktı
12:12
Buca Belediye Başkan Vekili seçimi 12 Haziran'da yapılacak
12:05
Göller Yöresi ve çevre iller için "kuvvetli yağış" uyarısı
12:08
Siber suçlarla mücadele sürüyor: Son 5 günde 194 şüpheli tutuklandı
11:32
Katil İsrail çadırlara saldırdı, 2 kişi hayatını kaybetti
11:20
Soykırımcı İsrail'in Lübnan'ın güneyine gece düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü
Senegal'de yaşamı şekillendiren okyanus artan tehditlerle karşı karşıya
Senegal'de yaşamı şekillendiren okyanus artan tehditlerle karşı karşıya
FOTO FOKUS
Milli yazılım F-16'ların görev kabiliyetini artıracak
Milli yazılım F-16'ların görev kabiliyetini artıracak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ