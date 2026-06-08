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Dünya
AA 08.06.2026 10:35

Ermenistan parlamento seçimlerinde Paşinyan çoğunluğu sağladı

Ermenistan'da parlamento seçimlerinde oy sayım işlemi tamamlanırken, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi, 105 sandalyeden 61'ini elde ederek parlamentoda tek başına çoğunluğu sağladı.

Ermenistan parlamento seçimlerinde Paşinyan çoğunluğu sağladı

Ermenistan basınındaki haberlere göre, ülke genelinde kurulan 2 bin 5 sandığın tamamında oy sayım işlemi tamamlandı.

Buna göre, Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi oyların yüzde 49,81'ini aldı.

Oyların yüzde 23,29'unu iş insanı Samvel Karapetyan'ın Güçlü Ermenistan oluşumu, yüzde 9,94'ünü eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı, yüzde 4'ünü Müreffeh Ermenistan Partisi elde etti.

Ermeni basını mevcut oy oranlarına göre 105 sandalyeli mecliste Sivil Sözleşme Partisinin 61, Güçlü Ermenistanın 28, Ermenistan İttifakının 11 ve Müreffeh Ermenistan Partisinin de 5 koltuğa sahip olacağını bildirdi.

Buna göre Paşinyan, parlamentoda tek başına çoğunluğu sağlamış durumda ancak anayasa değişikliği için desteğe ihtiyacı olacak.

Parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

Katılım oranının yüzde 58,97 olarak tespit edildiği seçimde 1 milyon 476 bin 597 kişi oy kullanmıştı.

Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre, ülkede 2 milyon 485 bin 232 kayıtlı seçmen bulunuyor.

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