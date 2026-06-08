İsrail ordusu: İran'dan İsrail'e doğru yeni füzelerin fırlatıldığı tespit edildi

İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde bulunanların cep telefonlarına erken uyarı alarmlarının gönderildiği ve sığınaklara girilmesi uyarısı yapıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun açıklamasından kısa bir süre sonra başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta ve kuzey kesimi ile işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde sirenler çaldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, şimdiye kadar bir yaralı ihbarı almadıklarını, gerekli görülmesi durumunda güncelleme yapılacağını açıkladı.

İsrail basını, İran ile çatışmanın "birkaç gün sürmesinin beklendiğini" belirtti

İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, İsrailli yetkililerin durum değerlendirmesi yaptığı belirtildi.

Tel Aviv yönetiminin İran ile çatışmanın birkaç gün sürmesini beklediğine işaret edilen haberde, İsrail ordusunun da yedek askerlerin orduya çağrılması için hazırlık yaptığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'nın Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuşların günlük 2 bin 500 yolcu ile sınırlandırılmasını talep ettiği aktarıldı.

Bu kararın, saat başına gerçekleştirilen uçuş sayısında azalmaya yol açabileceği belirtilen haberde, İsrail hava sahasının açık kalacağı ve konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.