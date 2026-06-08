İran Dışişleri: İsrail'in saldırganlığından ABD sorumlu

Fars Haber Ajansı'na göre, Bekayi dışişleri bakanlığı binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında İsrail-İran çatışmasına ilişkin soruları yanıtladı.

Bekayi, "İsrail'in saldırganlığındaki ABD'nin sorumluluğu açıktır ve gerilimin tırmanmasının sonuçlarından da ABD sorumludur" dedi.

İsrail'in ABD ile koordinasyonu olmaksızın herhangi bir adım atmadığını belirten Bekayi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) da İsrail'le koordinasyon içinde olunduğunu açıkça ifade ettiğini kaydetti.

ABD makamlarının İsrail'in Lübnan'a saldırılarından habersiz olduğunu öne sürdüklerine işaret eden Bekayi, ABD'yle İsrail arasında iş paylaşımı olduğunu savunarak, ABD'nin bölgenin istikrarından sorumlu olduğunu vurguladı.

Ateşkesin karşı taraflar tarafından sürekli ve defalarca ihlal edildiğini ve son 24 saat içinde yaşanan gelişmeler nedeniyle şüpheler ve güvensizliğin daha da arttığını dile getiren Bekayi, şunları kaydetti:

"Zaten şimdiye kadar da taraflar arasında mesaj alışverişi yoğun bir güvensizlik ortamında yürütülüyordu. İsrail’in eylemlerini ABD’den ayrı değerlendirmek mümkün değildir. Bu nedenle son gelişmeler mevcut güvensizliği daha da derinleştirmiştir."