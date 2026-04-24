Dünya
AA 24.04.2026 02:22

Soykırımcı İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi

Soykırımcı İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Shtula bölgesini roketlerle hedef almasının ardından Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi.

Soykırımcı İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ordudan yapılan açıklamada, roketlerin fırlatıldığı rampaların hedef alındığı ileri sürüldü.

Hava saldırısı görüntülerinin paylaşıldığı açıklamada, Shtula'yı hedef alan rampaların yanı sıra yüklü ve fırlatmaya hazır başka rampalara da saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Lübnan-İsrail ateşkesi 3 hafta uzadı

Kısa bir süre önce ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan-İsrail görüşmeleri yapılırken Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine karşı ülkenin kuzeyini roketlerle hedef almış, Shtula bölgesinde sirenler çalmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, roketlerin önlendiği ileri sürülmüştü.

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
