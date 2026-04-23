Dünya
CNN International 23.04.2026 23:44

Meta 8 bin kişiyi işten çıkarıyor: Yatırımlar yapay zekaya kayıyor

Meta, yapay zeka yatırımlarına odaklanmak ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla iş gücünün yüzde 10'unu oluşturan 8 bin kişiyi işten çıkarma ve 6 bin açık pozisyonu kapatma kararı aldı.

Teknoloji dünyasında yapay zeka rekabeti hız kesmeden devam ederken, Meta bu alandaki "süper zeka" hedeflerine ulaşmak için ciddi bir yeniden yapılanmaya gidiyor. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Janelle Gale tarafından paylaşılan bilgilere göre, 20 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu geniş kapsamlı işten çıkarma süreci, Meta’nın kaynaklarını yapay zeka altyapısına kaydırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, verimliliği artırma ve maliyetleri dengeleme çabasıyla çalışan sayısını azaltırken, aynı zamanda işe alım süreçlerini de donduruyor.

Yapay zeka yatırımı artıyor

Meta’nın yapay zekaya olan bağlılığı, finansal raporlarına da yansımış durumda. Şirket, 2025 yılında veri merkezleri ve yapay zeka altyapısı için 72,2 milyar dolar harcarken, bu rakamın 2026 yılında en az 115 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Yatırımlar sadece altyapıyla sınırlı kalmıyor; Meta aynı zamanda "süper zeka" laboratuvarları için en yetenekli isimleri bünyesine katıyor ve Moltbook ile Manus gibi popüler yapay zeka girişimlerini satın alarak OpenAI gibi rakiplerine karşı elini güçlendirmeyi hedefliyor.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, yılın başında yaptığı açıklamalarda, 2026 yılının yapay zekanın iş yapış şekillerini dramatik biçimde değiştireceği bir yıl olacağına işaret etmişti.

Zuckerberg, yapay zeka sayesinde eskiden büyük ekiplerin tamamladığı projelerin artık tek bir yetenekli kişi tarafından yürütülebildiğine dikkat çekerek, bu teknolojinin verimlilik üzerindeki dönüştürücü gücünü vurguluyor. Sektör genelinde benzer adımlar atan Amazon ve fintech firması Block gibi teknoloji devleri de yapay zeka kaynaklı verimlilik kazanımlarını öne sürerek binlerce çalışanıyla yollarını ayırmıştı. İşten çıkarılan çalışanlarına destek olmak isteyen Meta, ABD'deki personeli için 16 haftalık temel maaşın yanı sıra, her çalışma yılı için iki haftalık ek ödemeyi içeren tazminat paketleri sunacağını açıkladı.

