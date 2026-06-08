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Dünya
AA 08.06.2026 11:19

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'ın güneyine gece düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Zefta beldesine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'ın güneyine gece düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları gece yarısından sonra Zefta beldesine bir dizi hava saldırısı düzenledi. Zefta'daki bir barınma merkezini hedef alan saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçakları ayrıca sabah saatlerinde Nebatiye'ye bağlı Ayn Kana beldesine de hava saldırısı düzenledi.

Bu sabah saat 10.00 sularında Şarkiye beldesine düzenlenen hava saldırısında bir ev yıkıldı.

Hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Nebatiye kentinde aralıklı topçu atışları da gerçekleştirildi.

İsrail uçakları sabah saatlerinde de Sur kentine bağlı Yatir ve Safad el-Battih beldelerini hedef almıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 613 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

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