ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran'a "bedel ödemeye devam edecekler" mesajı

Rubio, 59. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısının düzenlendiği Filipinler’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İran'ın kendilerine bir anlaşma için hem doğrudan hem de dolaylı olarak "yalvardığını" savunan Rubio, "İran ile ilgili sorun şu ki ne zaman bir anlaşma yapsalar, oradaki yetkili insanlar ya bunu ihlal ediyor ya da bunu değiştirmek istiyor. Yani bu da onların anlaşma yapmaya hazır olmadığını gösteriyor. Bedel ödemeye devam edecekler ve her gece bu bedel gittikçe, gittikçe, gittikçe artıyor; şu anda da tam olarak bu oluyor." görüşünü paylaştı.

"Artık mesaj gönderecek ülke kalmadı"

Rubio, İran'ın yaptıkları için "ağır bedeller" ödeyeceğini ifade ederek, "Savunma sanayi altyapıları yerle bir oldu. Her gece fırlatma rampalarını, radarlarını kaybediyorlar. Milyarlarca dolarlık zarara uğruyorlar ve ekonomileri felaket durumda. Bu halde bu insanlar her gün bizi arayıp anlaşma için yalvarıyor. Bize ve üçüncü ülkelere mesajlar gönderiyor. Artık mesaj gönderecek ülke kalmadı." diye konuştu.

Rubio bir gazetecinin "İran'da rejim değişikliğini mi istiyorsunuz?" sorusu üzerine, "İran'ı nükleerden arındırmayı istiyoruz." yanıtını verdi.

"(UCM) Amerikalılar üzerinde yargı yetkilerini uygulayamayacak"

Ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi olmadığını belirten Rubio, "Onlar (UCM) anlaşmaya taraf olmayanların peşine düşme ve devlet başkanlarını ve diğerlerini hapse atma hakları olduğunu iddia ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Rubio, “Şunu anlamaları gerekiyor: Eğer insanlar o aptal örgüte (UCM) katılmak ve bir parçası olmak istiyorlarsa, bunu yapabilirler. Ama biz bunun bir parçası olmayacağız ve onlar da Amerikalılar üzerinde yargı yetkilerini uygulayamayacaklar.” diye konuştu.