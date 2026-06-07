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Dünya
AA 07.06.2026 23:53

Şam’da uçuşlar geçici olarak durduruldu

İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısının ardından Şam Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar 12 saatliğine durduruldu.

Şam’da uçuşlar geçici olarak durduruldu

Suriye resmi haber ajansı SANA, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne dayandırdığı haberinde, güney hava koridorlarının geçici olarak kapatılarak Şam Uluslararası Havalimanı'nda operasyonların 12 saat süreyle askıya alındığını belirtti.

Suriye’de uçuşların askıya alınması ve güney hava sahasının kapatılması kararı, İran’ın İsrail'in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarına karşılık İsrail’e füze atışlarının ardından geldi.

İran Sivil Havacılık Kurumu, ülkenin batı hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını, Irak Sivil Havacılık Otoritesi de ülkenin hava sahasının 72 saatliğine kapatıldığını duyurmuştu.

İran'dan İsrail'e füze saldırısı
İran'dan İsrail'e füze saldırısı

İran'dan İsrail'e füze saldırısı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

İran ordusu, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının merkezi olan Ramat David Hava Üssü’nün balistik füzelerle hedef alındığını açıklamıştı.

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