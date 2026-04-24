ABD İran petrolü taşıyan gemiye el koydu: Trump'tan "vurun" talimatı

ABD, 13 Nisan'da İran limanlarına giriş-çıkış yapan deniz trafiğine abluka başlatmasından bu yana çok sayıda gemiyi durdurdu.

ABD Merkez Komutanlığı (Centcom), şimdiye kadar 33 gemiye limana dönme emri verildiğini duyurdu.

Gerilimin tırmandığı bir diğer nokta olan Hürmüz Boğazı'nda ise Başkan Donald Trump, ABD Donanması'na kritik geçiş güzergahına mayın döşeyen herhangi bir tekneyi "vurma" talimatı verdi.

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Tereddüt edilmeyecek" diyerek, mayın tarama gemilerinin şu anda boğazı temizlediğini belirtti.

Pentagon ise boğazdaki mayınların temizlenmesinin altı ay sürebileceği yönündeki raporları yalanlayarak, bu kadar uzun süreli bir kapanmanın kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Diplomatik çıkmaz ve sahadaki durum

Pakistan'ın arabuluculuğuyla sağlanan iki haftalık ateşkesin Trump tarafından uzatılmasına rağmen, deniz ablukası devam ediyor.

İran tarafı, ABD'nin müdahalelerini "korsanlık" olarak nitelendirirken; İran Meclis Başkan Vekili Hamdireza Hacı Babayi, boğazdan geçiş yapan gemilerden alınan ilk geçiş ücretlerinin Merkez Bankası'na yatırıldığını iddia etti.

28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından İran ekonomisi ağır darbe alırken, Tahran yönetimi "demir birlik" mesajı vererek geri adım atmayacağını ifade ediyor.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise perşembe günü yaptığı açıklamada, çatışmalara yeniden başlamaya hazır olduklarını ve İran'ı "karanlık çağlara döndüreceklerini" belirterek ABD'den gelecek "yeşil ışığı" beklediklerini söyledi.