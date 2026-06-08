Katil İsrail çadırlara saldırdı, 2 kişi hayatını kaybetti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus'un El-Attar bölgesinde zorla yerinden edilenlerin kaldığı kampın yakınlarındaki bir noktaya hava saldırısı düzenledi.
İlk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda yaralananlar olduğu aktarıldı.
Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Han Yunus kentinde bir araca hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda 3 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.
İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen neredeyse her gün bölgeye saldırılar düzenliyor.