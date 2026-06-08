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Dünya
AA 08.06.2026 11:31

Katil İsrail çadırlara saldırdı, 2 kişi hayatını kaybetti

İşgalci İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadır kampının yakınına düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Katil İsrail çadırlara saldırdı, 2 kişi hayatını kaybetti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus'un El-Attar bölgesinde zorla yerinden edilenlerin kaldığı kampın yakınlarındaki bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

İlk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda yaralananlar olduğu aktarıldı.

İsrail, Han Yunus'ta bir aracı hedef aldı

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Han Yunus kentinde bir araca hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 3 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen neredeyse her gün bölgeye saldırılar düzenliyor.

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